TRT'de futbol şöleni! 3 maç TRT Spor'da şifresiz! 29 Eylül şifresiz maç programı...

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT'nin 29 Eylül Pazartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..
29 Eylül Pazartesi
14.30 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Spor)
17.00 Van Spor FK - Amed SK (TRT Spor)
20.00 Sakaryaspor - Sivasspor (TRT Spor)