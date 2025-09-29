Abone ol: Google News

TRT Spor bugün ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte, 29 Eylül Pazartesi günü şifresiz yayınlanacak maçlar...

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 11:10
TRT'de futbol şöleni! 3 maç TRT Spor'da şifresiz! 29 Eylül şifresiz maç programı...

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT'nin 29 Eylül Pazartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

29 Eylül Pazartesi

14.30 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Spor)

17.00 Van Spor FK - Amed SK (TRT Spor)

20.00 Sakaryaspor - Sivasspor (TRT Spor)

