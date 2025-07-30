Tsunami nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de tsunami görülür mü?

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan doğal afetler, tsunami tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.

Peki, tsunami tam olarak nasıl oluşur? Türkiye gibi denizlerle çevrili bir ülkede tsunami riski var mı?

Tsunami, genellikle deniz tabanında meydana gelen büyük ölçekli depremler sonucu oluşan dev dalgalardır.

Bunun dışında volkanik patlamalar, denizaltı heyelanları veya göktaşı çarpması gibi olaylar da tsunamiye neden olabilir.

Deprem sırasında deniz tabanının aniden yükselmesi ya da alçalması, dev su kütlelerinin harekete geçmesine yol açar ve bu enerji kıyıya ulaşana kadar büyüyerek dalga formunda ilerler.

Türkiye'de tsunami riski var mı?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan ve sık sık depremlerle karşılaşan bir ülke. Bu nedenle denize kıyısı olan bölgelerde tsunami riski zaman zaman gündeme geliyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri, sismik açıdan aktif alanlar olduğu için bu bölgelerde tsunami riski az da olsa mevcut. Tarihi kayıtlarda, özellikle Antik Çağ'da Anadolu kıyılarında tsunamilerin yaşandığına dair veriler bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Türkiye’de büyük çaplı tsunamiler nadir görülse de, küçük ölçekli dalga hareketlerinin yaşandığı dönemler olmuştur.