TÜİK açıkladı: Yaşam süresi en uzun olan iller belli oldu! O iller insanın ömrüne ömür katıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021-2023 yıllarına ait yayınlanan raporlarına göre Türkiye'de illere göre doğuşta beklenen yaşam süresini belli oldu.

Paylaşılan verilerine göre; Türkiye geneli için doğumda beklenen yaşam süresi ise 77,3 yıl olarak hesaplandı.

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken bu süre son yayınlanan 2021-2023 dönemine dair verilerine göre 77,3'a düştü.

EN UZUN O İLLER YAŞIYOR

1-TUNCELİ: 80,8

2- ŞIRNAK: 79,7

3- MARDİN: 79,7

4- MUĞLA: 79,3

5- BİNGÖL: 79,3

6- HAKKARİ: 79,3

7- ANKARA: 79,2

8- IĞDIR: 79,1

9- BAYBURT: 79,1

10- AYDIN: 79,1