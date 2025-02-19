TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri yayınlanma tarihi...

Haber Merkezi

Ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca vatandaş ve yatırımcılar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

2025 yılının ikinci enflasyon verilerini ne zaman açıklanacağı hakkındaki meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermişti.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçmişti. Açıklanan bu verilerin ardından gözler Şubat ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre, Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.