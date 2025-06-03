TÜİK enflasyonu açıkladı mı, yüzde kaç oldu? Mayıs 2025 enflasyon oranı...

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Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'te...

Enflasyon oranı, 5 aylık enflasyon farkı ve temmuz maaşlarını belirleyeceğinden dolayı merakla bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, aynı zamanda kira artış oranlarını etkiliyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar…

MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI MI 2025

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e gerilemiş oldu.