TUİK kasım ayı enflasyon: Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinde kasım ayı verileri özellikle de ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon oranları için tüm gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmalar da giderek hız kazanmış durumda.

Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların merakla beklediği enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar…

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Buna göre, kasım ayı enflasyon rakamları ise, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.