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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak enflasyon verisi paylaşılıyor. Tüketicinin ve piyasaların gözü nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış yaşanmıştı.

Nisan ayında ise bu rakamların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Peki, TÜİK nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon rakamları her ayın 3’ünde açıklanıyordu.

Ancak bu ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verisi 5 Mayıs günü saat 10:00'da duyurulacak.