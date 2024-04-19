Tükenmeden koşun! A101 Vans ve New Balance ayakkabı satıyor; üstelik 1000 lira daha ucuz

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A101'de bu hafta spor ve rahatlık tutkunlarını sevindirecek bir indirim var.
Çarşamba günü sona erecek olan özel indirimle New Balance, Vans ve Crocs markalarının ürünleri cazip fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Hem spor yaparken hem de günlük yaşamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu markaların ürünleri, A101'de tam 1000 lira daha ucuz.
6 gün boyunca devam edecek bu özel indirimde ürünlerin en uygun fiyatı 999 lira olarak belirlendi.
Öte yandan New Balance 530 ayakkabı modeli 3.999 TL olarak belirlendi. Bu fırsatı kaçırmayın!