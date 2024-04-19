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Tükenmeden koşun! A101 Vans ve New Balance ayakkabı satıyor; üstelik 1000 lira daha ucuz

Tükenmeden koşun! A101 Vans ve New Balance ayakkabı satıyor; üstelik 1000 lira daha ucuz A101 bu kez çıldırdı. New Balance 530 modeli ve klasik Vans modelini alıcılarıyla buluşturdu. Ayrıca Crocs terlik modelleri de mağazalarda yerini aldı. Acele edin, bu fiyata başka yerde bulunmaz.