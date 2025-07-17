Tüketicilere acil uyarı: Bu markanın kefirleri geri çağrıldı

Hollanda’da gıda güvenliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ülkede sıkça tercih edilen Raw Milk Company markasına ait Raw Power Kefir Hangop ürünüyle ilgili ciddi bir sağlık uyarısı yapıldı.

Yetkililer, söz konusu ürünün potansiyel sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağırma süreci başlatıldığını duyurdu.

Tüketicilere yapılan açıklamada, bu ürünü tüketmemeleri gerektiği net bir şekilde vurgulandı.

Üründe tespit edilen olası tehlikeye ilişkin detaylar henüz netleşmemiş olsa da, tedarikçi firmanın konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtildi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Raw Milk Company'den Raw Power Kefir Hangop

Barkod: 8718719070123

Ürün numarası: 33650

Son kullanma tarihi (THT): 23-07-2025