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Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden gıda denetimleri kapsamında Hollanda merkezli sebze üretici HAK’a ait kara lahana ve ıspanak konserveleri hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan denetimler sonucunda içeriğinde lastik parçaları bulunma riski nedeniyle başlatılan geri çağırma kapsamında tüketicilerin ilgili ürünleri tüketmemeleri istendi.

Marka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu konservelerde küçük lastik parçaları tespit edildiği ve bu durumun tüketici sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceği aktarıldı.

LASTİK PARÇALARI BULUNABİLİR

İlgili konservelerin içeriğinde lastik parçaları bulunabilmesi ve bunun tüektici sağlığı üzerinden ciddi riskler oturabileceği gerekçesiyle satın alınan konserveler hakkında “tüketmeyin” çağrısı yapıldı.

Firma, yaşanan durum nedeniyle tüketicilerden özür dileyerek, gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini ve ekstra tedbirler aldıklarını bildirdi.

Geri çağırma süreci şu ürünleri kapsıyor:

- HAK Boerenkool (Kara lahana konservesi)

- HAK Spinazie (Ispanak konservesi)

- HAK Spinazie met room (Kremalı ıspanak konservesi)

İlgili ürünler, 370 ml ve 710 ml kavanoz boyutlarında olup, kapak kenarında LG262 ile LG292 arasındaki üretim kodlarına sahip.