“Tüketmeyin” uyarısı yapıldı! Boğulma riski taşıyan tavuklar raflardan kalkıyor

İngiltere merkezli süpermarket zinciri Aldi tarafından satışı yapılan tavuk ürünleri acil koduyla piyasadan çekiliyor.

Yapılan incelemelerde, plastik kontamisyonu tespit edilen tavukların piyasadan toplatılmasına karar verilirken satın alanların ise söz konusu tavuk ürünlerini tüketmemeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), BM Foods Ltd tarafından üretilen ilgili ürünlerin boğulma riski taşıması nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.

BU TAVUKLARDAN UZAK DURUN!

Aldi isimli süpermarketlerde satışı yapılan Chicken Cookede Meat Trimming (400g) ürünlerini satın alanların acilen iade etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) yaptığı açıklamada “Üründe plastik parçalarının bulunması, tüketiciler için boğulma riski taşıyor ve ürünün güvenliğini ortadan kaldırıyor.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu geri çağırmanın, BM Foods Ltd tarafından üretilen Chicken Cooked Meat Trimmings (400g) ürününü kapsıyor. Söz konusu ürünlerin parti kodunun 50328453 olduğu ve son tüketim tarihi ise 04 Temmuz 2025 olarak belirtildiği vurgulandı.