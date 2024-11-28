Tüm araçlarda TTB zorunlu olacak mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

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2025 yılı itibariyle akaryakıt sistemindeki usulsüzlükleri önlemek adına geçilecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçilecek.

Taşıt Tanıma Sistemi (TTB), üm vergi mükelleflerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterebilmeleri için ticari araçlarda zorunlu olacak.

Akaryakıt sektöründeki şeffaflığın sağlanmasını hedefleyen sistemin ne zaman yürürlüğe girecceği ise ticari taşıt sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

UTTS NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sistem, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Ayrıca, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilecek sıfır taşıtlar kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS kapsamına dahil olacak.

TTB TAKTIRMAK ZORUNLU MU?

UTTS, sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu olacak. Bu kişi ve kuruluşların, iş yerlerine ait veya kiralama yoluyla edindikleri taşıtlara taşıt tanıma birimini 31 Aralık 2024'e kadar taktırmaları gerekecek.

UTTS kapsamında yükümlü kılınmamış bireysel taşıt sahipleri ise sistemden isteğe bağlı şekilde faydalanabilecek. Sistem kapsamında vergi mükellefleri, akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmek için söz konusu alışverişleri sırasında, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren ödeme kaydedici cihaz fişi almakla yükümlü kılındı.