Tüm Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Ünlü Mama Markası Raflardan İndiriliyor

Haber Merkezi

ABD'de evcil hayvan sahipleri için büyük bir uyarı yapıldı.

STATESVILLE markasına ait Blue Ridge Beef, bazı evcil hayvan mamalarını Salmonella ve Listeria bakterisi riski nedeniyle acilen geri çağırdı.

Yetkililer, bu ürünlerin hayvanlar için ciddi sağlık tehditleri oluşturabileceğini belirtti. Ürünleri yiyen evcil hayvanlar, ishal, kanlı ishal, ateş ve kusma gibi semptomlarla karşılaşabilir.

Ayrıca, bu bakteriler, kirli evcil hayvan ürünleriyle temasta bulunan insanlar için de tehlikeli olabilir.

İADE EDİN ÇAĞRISI YAPILDI

Geri çağrılan mamalar, 3 Ocak ile 24 Ocak 2025 tarihleri arasında satıldı ve özellikle Virginia, Maryland, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, New York, Tennessee, Rhode Island ve Wisconsin gibi eyaletlerdeki perakende mağazalarına dağıtıldı.

Yetkililer, bu ürünü satın alan evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaya çağırarak, geri çağrılan ürünleri tüketen evcil hayvanlarda semptomlar görüldüyse derhal veteriner desteği alınmasını öneriyor.