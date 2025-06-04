Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Otomotiv devi 450.000 aracını geri çağırdı

Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Toyota, güvenlik yönetmeliklerine uyum kapsamında kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı.

Şirket, yaklaşık 450 bin aracı ilgilendiren bu hamleyle 2022–2025 yılları arasında üretilen Toyota Tundra ve Tundra Hibrit modellerinin yetkili servislere getirilmesini talep ediyor.

Söz konusu geri çağırma, tespit edilen teknik bir arızanın giderilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

Toyota, potansiyel risklerin önüne geçmek adına araç sahiplerine ücretsiz onarım hizmeti sunulacağını duyurdu.

GERİ VİTES UYARISI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Toyota Tundra ve Tundra Hibrit modellerinde ciddi bir üretim hatası ortaya çıktı.

Geri vites lambası tertibatında yapılan yanlış bağlantı nedeniyle, bu araçlarda geri vites lambalarının düzgün çalışmama riski bulunuyor.

Bu durum, sürüş sırasında diğer araç kullanıcıları için tehlike oluşturabilecek potansiyel bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor.

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Toyota yetkilileri, geri çağırma kapsamındaki tüm araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme mektubu göndereceklerini açıkladı.

Araç sahipleri, yetkili Toyota servislerine başvurarak ücretsiz kontrol ve onarım hizmetinden faydalanabilecek.

Yapılacak kontrollerde, geri vites lambası bağlantısındaki hata düzeltilecek. Ayrıca, kablo demeti konnektörlerinde korozyon tespit edilirse bu parçalar da ücretsiz olarak değiştirilecek.