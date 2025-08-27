Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç şifresiz kanalda! İşte o maç...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oluyor.

Sarı lacivertliler, Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Geçen hafta Chobani Stadyumu'nda oynanan eşleşmenin ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı.

Futbolseverler Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak.

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.