TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatırılacak? TÜPRAŞ temettüsü ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem gören TÜPRAŞ geçtiğimiz günlerde temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. İşte merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2023 yılı kârından pay almak için gün sayıyor.

Şirket, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu toplantısında kâr payı dağıtımı kararını alarak, hisse başına 10,7432256 TL net temettü ödemesi yapılacağını açıkladı.

TÜPRAŞ'ta temettü alacak olan yatırımcılar temettü ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yatırılacak? İşte temettü ödemesi hakkında merak edilenler...

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettüye ilişkin ödeme 27 Eylül'de yapılarken kâr payların 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.