Türk demir çelik devi konkordato ilan etti! 27 yıllık dev şirkete 3 ay süre verildi

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Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında yer alan ve 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik iflas ile burun buruna geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusunda bulunan şirket demir çelik sektöründen büyük bir yankıya neden oldu.

Mahkeme, şirketin konkordato başvurusuna ilişkin sunduğu belgelerin 7101 sayılı Kanun’la değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca eksiksiz olduğunu belirledi. Bu kapsamda şirketin malvarlığının korunması adına gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi.

3 AY SÜRE VERİLDİ!

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato başvurusu sonucunda şirkete 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet süresi verildi.

Geçici mühlet süresi boyunca sürecin yakından incelenmesi için, konkordato komiserliği görevine Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür getirildi.

Ekol Demir Çelik’in kesin konkordato talebine ilişkin nihai kararın ise, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında verilecek. Bu duruşmada, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği mahkeme tarafından değerlendirilecek.