Türk gıda devinden konkordato talebi! Günlük 12 ton üretim yapıyordu

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Her geçen gün bir yenisinin eklendiği iflas haberlerine bu kez Bursa merkezli ünlü çikolata üreticisinin konkordato talebi eklendi.

Konkordato Takip’te yer alan habere göre, günlük 12 bin ton çikolata üretimi yapan Master Choco Gıda, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek adına konkordato talebinde bulundu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapan şirket, yaşanan mali zorluklar nedeniyle konkordato kararı aldıklarını belirtti.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI!

2018 yılında kurulan ve 2000 metrekarelik bir tesiste günlük 12 ton çikolata üretimi yapan Master Choco Gıda, kaliteli üretim ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken önemli üreticiler arasında yer alıyor.

ISO 9001 ve HALAL 1500 belgelerini bünyesinde barındırarak kaliteye verdiği önemi ortaya koyan firma, aynı zamanda bisküvi ve gofret sektörüne de entegre olmuştu. Ancak bir çok firma gibi Master Choco’da son yıllarda artan mali sıkıntılar nedeniyle mahkeme yolunu tuttu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirketin konkordato süreci, mali konularda uzman SMMM Engin Dinçeli’nin atandığı konkordato komiserliğiyle ilerleyecek. Firmanın geleceği ve borçlarının nasıl yapılandırılacağı, önümüzdeki duruşmalarda netlik kazanacak.