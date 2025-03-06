Türk petrol devi iflas etti! 37 yıllık devir kapandı

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1988 yılında Cahit Yalçın Eraydın tarafından kurulan Türk petrol şirketleri arasında ilk 500’de yer alan CYE Petrol iflas ettiğini açıkladı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas eden büyük şirketler arasında adını yazdıran petrol devi 37 yıllık hizmet defterini tamamen kapattı.

Ekonomide Haber’de yer alan habere göre, 37 yıldır hizmet veren ve birçok başarıya imza atan şirket İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı iflas başvurunun sonuçlanmasının ardından iflas ettiğini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ SEÇİLMİŞTİ

CYE Petrol, 2005 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) bunker lisansı almasının ardından, 2006 yılında Alasonya Shipping’i kurarak bunker mavna hizmetleri sunmaya başlamıştı.

2015 yılında “Türkiye’nin En İyi Bunker Şirketi” seçilen CYE Petrol, aynı zamanda Altın Çapa Ödülleri’ne de layık görülmüştü. Başarıları ardı ardına gelen şirket ne yazık ki 2023 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamadı.

Türkiye’nin önde gelen petrol şirketleri arasında yer alan CYE Petrol, 2023 yılında yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle iflas başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan iflas başvurunun sonuncunda mahkeme, şirketin iflasına karar vererek konkordato tedbirlerini kaldırdı ve tasfiye sürecini başlattı.