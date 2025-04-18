Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! Avrupa’ya ihracat yapıyordu

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Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Tekstil yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Borçlarını yeniden yapılandırabilmek için yasal süreci başlatan tekstil devi konkordato başvurusuyla sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 10 yıldır faaliyet gösteren ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan firma, Avrupa'ya milyonlarca tekstil ürünü ihraç ediyordu.

LC WAIKIKI İLE ÇALIŞIYORDU

CBF Tekstil'in internet sitesinde yer alan bilgilerde şirketin birlikte çalıştığı firmalar arasında LC Waikiki, G-Star Raw, Asos, Primark yer alıyor.

Avrupa pazarında geniş bir müşteri ağına hizmet veren şirket, son dönemdeki ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel taleplerdeki düşüş, firmanın mali yapısını olumsuz etkileyerek konkordato başvurusuna neden oldu.

KONKORDATA SÜRESİ UZATILDI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne üç ay önce konkordato başvurusu yapan tekstil devine üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı.

13 Nisan 2025 itibarıyla, konkordato süresi bir ay daha uzatıldı. Mahkeme, davanın duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.