Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi play-off turunda Türk Telekom, Galatasaray Nef'i ağırlayacak. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Peki Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Türk Telekom, Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. İki takım play-off turunda yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı 30 maçta 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak lider konumda yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray Nef ise bu sezon çıktığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 yenilgi alarak 8. sırada yer alıyor. Basketbolseverler, maça kısa bir zaman kala detayları araştırmaya başladı. Peki Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman? Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan Türk Telekom - Galatasaray çeyrek final ilk maçı bugün saat 18:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 ekranlarında canlı yayınlanacak.