Zilkade ayı ne zaman 2024? Zilkade ayında neler yapılır? Zilkade ayı, hicri takvimde (İslam takvimi) yer alır ve İslam toplumunda önemli bir dini ve ibadet ayıdır. Bu sene hangi güne denk geldiği netleşen Zilkade ayının önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, Zilkade 2024 ne zaman? Zilkade ayında neler yapılır? İşte Zilkadenin fazileti...

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Ramazan ayının ardından Şevval'i idrak eden İslam alemi, şimdi ise Zilkade ayını karşılayacak.

Zilkade veya Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır.

Zilkade kelime anlamı olarak ''oturmak'' ve ''Barışa sahiplik eden'' anlamlarına gelmektedir.

Zilkade ayı, aynı zamanda hac mevsiminin de başlangıcını işaret eder. Müslümanlar, Zilkade ayında Mekke'ye hac yapmak için yola çıkarlar ve Kabe'yi ziyaret ederler.

Peki, Zilkade ayı 2024 ne zaman başlayacak? Zilkade ayı önemi ve ibadetleri...

Zilkade 2024 tarihi:

024 zilkade ayı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Zilkadenin önemi

''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir. Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.''

Zilkade ayı ibadetleri

Zilkade ayı, İslam dünyasında önemli bir ibadet ve dualar ayı olarak kabul edilir. Bu ay boyunca Müslümanlar, ibadetlerini artırır, Kur'an okur, dua eder ve sadaka verirler.