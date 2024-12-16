Türk yalıtım devi satıldı! Koç Holding’in gözdesi artık Fransızların

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Türkiye’nin önde gelen yalıtım firmaları arasında yer alan ve sektörün en büyük satın almaları arasında yer alan Kayseri merkezli His Yalıtım İzolasyon’un satış işlemleri tamamlandı.

Bir zamanlar Koç Holding’in gözdesi olan şirkte, Fransız devi İzocam tarafından satın alınarak faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yapılan yatırım hakkında, "His Yalıtım, Kayseri’de taş yünü üretiminde önemli bir oyuncuydu. Bu satın almayla, bize ek bir üretim kapasitesi kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

TÜRK YALITIM DEVİNİ BÜNYESİNE KATTI!

Saint-Gobain Grubu'nun 1998 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiği İzocam, bu satın alma ile alçı, alçıpan, yapı kimyasalları ve yalıtım sektörlerinde büyümeyi hedefledikleri belirtildi.

006 yılında Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığının satın aldığı İzocam, Türk taş yünü üreticisi His Yalıtım’ı bünyesine katarak, sektördeki üretim gücünü önemli ölçüde artırdı.

İzocam, His Yalıtım tesisiyle birlikte Türkiye'nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna gelirken, enerji verimliliği artırmaya yönelik çözümler sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, İzocam bünyesine kattığı tesisle birlikte 110 kişilik istihdam yaratmayı ve yakın vadede istihdam sayısının 170’e çıkarılmasını da hedefleniyor. Yeni tesisin, Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusundaki komşu ülkelere ihracat potansiyelini artırması ve Türkiye’ye rekabet avantajı sağlaması bekleniyor.