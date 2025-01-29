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Türk yıldızlar karşı karşıya! Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türk yıldızlar karşı karşıya! Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Devler Ligi'nde bugün Türk yıldızlar sahne alıyor. Kenan Yıldız'lı Juventus, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'yı konuk edecek. İşte Juventus - Benfica maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...