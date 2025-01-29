Türk yıldızlar karşı karşıya! Juventus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler, İtalya’da oynanacak kritik mücadelede!
Üst tura çıkmayı hedefleyen Juventus, Türk futbolcuların performansıyla dikkat çeken Benfica’yı ağırlıyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, genç yetenek Kenan Yıldız’ın yıldızlaştığı Juventus karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.
Juventus’un ev sahibi avantajını kullanarak zirve mücadelesi vereceği bu karşılaşmada, Türk futbolseverlerin gözü sahadaki milli yıldızlarımızda olacak.
Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadelenin detayları…
JUVENTUS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Juventus, evinde Benfica’yı ağırlayacak.
29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak olan bu dev mücadele, Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan, Koopmeiners, Mbangula; González
Benfica: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Aursnes, Luis; Di Maria, Orkun, Schjelderup; Pavlidis