2025 FIVB Dünya Şampiyonası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
22 Ağustos ile 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynanıyor.
D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası D grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.
Voleybolseverler Türkiye - Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman?
Türkiye - Bulgaristan maçı 25 Ağustos Pazartesi (bugün) günü saat 15:30'da oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.