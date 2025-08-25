2025 FIVB Dünya Şampiyonası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

22 Ağustos ile 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynanıyor.

D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası D grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

Voleybolseverler Türkiye - Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman?

Türkiye - Bulgaristan maçı 25 Ağustos Pazartesi (bugün) günü saat 15:30'da oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.