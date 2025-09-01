Türkiye - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda fırtınalar estiriyor.
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A grubu son maçında Estonya ile mücadele edecek.
A Grubu'nda oynadığı 3 maçıda kazanmayı başaran 12 dev adam gruptaki son maçında Estonya ile kozlarını paylaşacak.
Millilerimiz Estonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Peki, Türkiye - Estonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Türkiye - Estonya maçının merak edilenleri...
Türkiye - Estonya maçı ne zaman?
Türkiye - Estonya maçı 1 Eylül Pazartesi (bugün) günü saat 14:45'te oynanacak.
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.