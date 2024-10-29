Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Galler'i konuk edecek.

B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta bulunuyor. A Milli takımımız grupta oynadığı dört maçta maçta 10 puan topladı.

A Milli Takımımız Kasım ayında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Futbolseverler Türkiye - Galler maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Türkiye - Galler maçı ne zaman?

Türkiye - Galler karşılaşması 16 Kasım Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.