A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı mağlup eden Filenin Sultanları şimdi Güney Kore karşısında galibiyet arayacak.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaparak yoluna devam eden Filenin Sultanları, ikinci haftadaki üçüncü maçında Güney Kore ile mücadele edecek.

Voleybolseverler Türkiye - Güney Kore mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman?

Türkiye - Güney Kore maçı 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.