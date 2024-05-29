Türkiye haritası alev alev! Hafta sonu tepemize çökecek; bugünleri mumla aratacak

Türkiye'de bir süredir devam eden hava durumu hareketliliği, yeni bir sürprizle karşımıza çıkıyor.
Mayıs ayının sonu ve haziranın başı, oldukça ilginç günler yaşanacak gibi görünüyor.
Meteoroloji kaynakları, ülkenin her bir ilinde sıcaklıkların artacağını müjdeliyor.
Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında artış beklenirken, vatandaşlarımızın bu değişime hazırlıklı olmaları gerekiyor.
Bavulunu topladı, geliyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.
Paylaşımında, “Afrika, Türkiye'ye geliyor! Haritaya bakın, kırmızı renk tonlarına geçiyoruz. Bu kırmızı renk tonları ne biliyor musunuz? Yanacağımız anlamına geliyor. Afrika ve yaz severlere müjdeler olsun, başlıyoruz. Hafta sonu yurdun %85'i 30 derecelere çıkacak. Herkese kolay gelsin...” ifadelerine yer verdi.