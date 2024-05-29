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Türkiye haritası alev alev! Hafta sonu tepemize çökecek; bugünleri mumla aratacak

Türkiye haritası alev alev! Hafta sonu tepemize çökecek; bugünleri mumla aratacak Türkiye haritası bu kez kızarıyor. Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi 81 il hafta sonundan itibaren yaz ayına direkt geçiş yapacak.