Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya bilet fiyatları ne kadar?

A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak millilerimiz grubun en zor maçında ise Konya'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İspanya maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklamadı. Türkiye - İspanya maçı biletlerinin eylül ayının başında satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye - İspanya maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı.