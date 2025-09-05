Türkiye - İspanya maçının kanalı belli oldu! İşte o kanal...

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.
A Milli Takımımız E grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek elemelere 3 puanla başladı.
Konya'da İspanya ile karşılaşacak millilerimiz zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Futbolseverler Türkiye - İspanya maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - İspanya maçı ne zaman?
Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:45'te Konya'da oynanacak.
Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda?
Türkiye - İspanya maçı TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.