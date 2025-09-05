Türkiye - İspanya maçının kanalı belli oldu! İşte o kanal...

Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın yayınlanacağı kanal...

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 11:07
A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Takımımız E grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek elemelere 3 puanla başladı.

Konya'da İspanya ile karşılaşacak millilerimiz zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Futbolseverler Türkiye - İspanya maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - İspanya maçı ne zaman?

Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:45'te Konya'da oynanacak.

Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda?

Türkiye - İspanya maçı TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. 

