Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçları için geri sayım başladı.
22 Ağustos ile 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
D Grubu'nda mücadele edecek olan millilerimiz İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ilk maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak.
Voleybolseverler Türkiye - İspanya maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye - İspanya maçı ne zaman?
Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele 23 Ağustos Cumartesi (yarın) günü saat 15:30'da oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.