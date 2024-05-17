Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Antalya'da devam eden Milletler Ligi'nde oynadığı iki maçta 1 galibiyet 1 yenilgi alan Filenin Sultanları üçüncü maç için parkeye çıkacak.
İlk maçta Japonya'ya 3-2 kaybeden Filenin Sultanları ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 yenerek moral depoladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.
Voleybolseverler Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Türkiye - İtalya maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 20:00'de oynanacak. Zorlu müsabakanın TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.