Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. grup maçı...

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda heyecan giderek artıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu’ndaki son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Milliler, önce İspanya’yı 3-0 mağlup etti, ardından Bulgaristan’ı da set vermeden geçti.

Bu sonuçlarla son 16 turuna kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet arayacak.

Peki, Kanada - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve Bulgaristan’ı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek son 16 turunu garantileyen Filenin Sultanları, gruptaki son sınavını Kanada karşısında verecek.

Milliler, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de Kanada ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Grup etabının tamamlanmasının ardından ilk iki sırayı alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda gruplar arası çapraz eşleşmeler yapılacak: A-H, D-E, B-G ve C-F gruplarının ilk iki sıradaki takımları karşı karşıya gelecek. Bu etapta kazananlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Filenin Sultanları, yoluna devam etmesi halinde çeyrek finalden itibaren tüm maçlarını Bangkok’ta oynayacak.

GRUPLAR

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun