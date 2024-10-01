Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçları için geri sayım başladı. B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 4 puan topladı.
A Milli Takımı'mız Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında sahasında Karadağ ile kozlarını paylaşacak.
Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?
Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak.
Türkiye - Karadağ mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.