Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçları için geri sayım başladı. B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 4 puan topladı.

A Milli Takımı'mız Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında sahasında Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak.

Türkiye - Karadağ mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Editör