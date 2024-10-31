Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları

Haber Merkezi

Türkiye’nin tüm şehirlerinde geçerli olacak bir ulaşım kartı olarak tasarlanan Türkiye Kart, ülke genelinde hızla yaygınlaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın bu yıl sonuna kadar 18 yeni ilde daha kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Bu adımla birlikte, vatandaşların ulaşımda tek bir kartla seyahat etme imkanı artacak.

Türkiye Kart, hem şehir içi toplu taşıma araçlarında hem de diğer ulaşım sistemlerinde geçerli olacak şekilde geliştirildi.

Projenin amacı, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak ve daha pratik bir ulaşım deneyimi sunmak.

Peki, Türkiye Kart hangi illerde geçerli? Nasıl kullanılıyor? İşte Türkiye Kart’a dair tüm detaylar…

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye, toplu taşıma, bankacılık ve alışveriş işlemlerinde kullanılabilecek yeni bir akıllı kart sistemi olan Türkiye Kart ile tanışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu proje, PTT tarafından hayata geçiriliyor.

Türkiye Kart, toplu taşıma kullanıcılarını önemli ölçüde etkileyecek ve her şehirde farklı otobüs kartı alma devrini sona erdirecek.

Projenin amacı, Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir sistemde birleştirerek, yurttaşların ulaşımda daha pratik bir deneyim yaşamasını sağlamak.

Bu sistem sayesinde, mevcut farklı kart uygulamalarına son verilecek ve vatandaşlar, Edirne’den Kars’a kadar her noktada yalnızca bir kartla seyahat edebilecekler.

HANGİ ŞEHİRLERDE KULLANILIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulama aşamasının başladığını duyurdu.

İlk olarak Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanılmaya başlanan Türkiye Kart’a olan ilginin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Uraloğlu, kısa sürede 47 bin 265 kartın satıldığını ve toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının 18 ilde daha devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gibi önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart kullanımı başlayacak.

Rize, Kocaeli, Uşak, Aksaray, Karabük, Tokat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de Türkiye Kart uygulamasının kısa süre içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE KART NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Türkiye Kart’ın PTT’den satın alınabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız 'şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz.”