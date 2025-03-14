Türkiye Kupası 2025: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Yağmur Uçar
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.
Futbol severlere seyir zevki yaşatacak olan çeyreklerden, derbi çıktı.
Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi, taraftarları sevindirdi.
Seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak olan derbi maçı, detaylarıyla merak konusu oldu.
Peki; Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda? İşte bilgiler...
FB-GS ÇEYREK FİNAL DERBİSİ 2025:
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı, 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
Mücadelenin ASpor'da naklen yayınlanması bekleniyor.