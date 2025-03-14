Türkiye Kupası 2025: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Yağmur Uçar

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.

Futbol severlere seyir zevki yaşatacak olan çeyreklerden, derbi çıktı.

Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi, taraftarları sevindirdi.

Seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak olan derbi maçı, detaylarıyla merak konusu oldu.

Peki; Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda? İşte bilgiler...

FB-GS ÇEYREK FİNAL DERBİSİ 2025:

Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı, 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.

Mücadelenin ASpor'da naklen yayınlanması bekleniyor.

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Yağmur Uçar
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