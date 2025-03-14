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Türkiye Kupası 2025: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye Kupası 2025: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? 2025 Türkiye Kupası kapsamında futbol severlerin merakla beklediği dev derbi, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak. Derbi tarihi ve detayları ise merak konusu. Peki; FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...