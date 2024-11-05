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Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı..