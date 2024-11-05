Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur etabı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçların ardından 4. tura yükselen takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 takım yer alacak.
Peki, 58 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak?
İşte merak edilen o tarih..
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 5 Kasım Salı (bugün) günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.