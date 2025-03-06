TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Bugün yapılan Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde eşleşti.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği çeyrek final müsabakası büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tek maç eleme usülüne göre oynanacak Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarı finali geçen takım Konyaspor - İskenderunspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev derbinin merak edilenleri...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 1,2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Maçın tarihi ve başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.