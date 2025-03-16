Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak rövanşta ise deplasmana gidecek.
Aday kadrodaki futbolcularımızdan Arda Güler ve Merih Demiral sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek.
Futbolseverler Macaristan ile oynayacağımız ilk müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın tarihi...
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?
Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Müsabakanın rövanşı ise 23 Mart 2025'te Macaristan'da oynanacak.