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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan karşılaşacak. İşte Türkiye - Macaristan maçının detayları...