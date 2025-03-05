Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımızın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında Meksika ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu müsabaka iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Yapılan açıklamanın ardından futbolseverler Türkiye ile Meksika arasında oynanacak olan maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Meksika maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Meksika maçı ne zaman?

Türkiye, Meksika ile FIFA Dünya Kupası ikinci hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor.

Mücadele 10 Haziran 2025 Salı günü Türkiye saati ile 03:30'da yapılacak. Müsabaka, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda düzenlenecek.