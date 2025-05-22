Türkiye merkezli tarihi fırın konkordato ilan etti! 77 yıllık devir kapanıyor

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1948 yılından bu yana Tekirdağ’da hizmet veren Desterciler Fırın konkordato başvurusuyla sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

77 yıldır aralıksız hizmet veren ülke geneline yayılan ünüyle bilinen tarihi fırın, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasla burun buruna geldi.

Geçtiğimiz günlerde mahkemeye konkordato başvurusunda bulunan fırına mahkeme tarafından çözüm arayışı kapsamında geçici mühlet kararı verildi.

DURUŞMA TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Söz konusu konkordato başvurusuise, Berker Destereci, İsmet Destereci, Destereciler Fırını, Ekin Gıda İnşaat Unlu Mamulleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Icebee Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Set 10 İnşaat Taahhüt Mimarlık Organizasyon Turizm Gıda İmalat ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına yapıldı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruya ise, 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla söz konusu taraflara ayrı ayrı 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.

Şirketin alacaklılarının sayısını ve borç miktarını belirlenmesi için Tekirdağ Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından Yılmaz Bayhan, Mustafa Yaran ve Hüseyin Doğrusöz, geçici komiser heyeti olarak belirlendi.

İlgili mahkeme, konkordatonun tasdiki davasına ilişkin ön inceleme duruşması 29 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.