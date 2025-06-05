Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek milli takım sezonuna galibiyetle başladı.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları ikinci maçta Tayland ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Voleybolseverler Türkiye - Tayland maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Tayland maçı ne zaman?

Türkiye - Tayland voleybol maçı, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka TRT Spor Yıldız ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.