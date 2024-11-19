Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Grubu'na nasıl yükselir? Türkiye grubu nasıl lider tamamlar?

Hüseyin Topuz

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takımımız beş maç sonucunda 11 puanla lider konumda bulunuyor.

Millilerimizin yer aldığı B Ligi 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ bulunuyor.

Bilindiği üzere Uluslar Ligi’nde başarılı olan 4 takım Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'nin bugün Karadağ ile oynayacağı maç öncesi gruptan lider çıkma ihtimalleri merak konusu oldu.

Peki Uluslar Ligi’nde Türkiye bir üst lige nasıl doğrudan çıkar? İşte, ihtimaller...

A Milli Futbol Takımımız bugün Karadağ'ı yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın grubunu lider tamamlayarak bir üst lige çıkar.

Milli Takımımızın bir üst lige çıkması için Galler'in puan kaybetmeside yeterli olacak. Sahasında İzlanda ile karşılaşacak olan grup ikincisi Galler bu maçı kazanamaması durumunda A Milli Takımımız Karadağ'a kaybetse bile liderliğini koruyacak.

Karadağ - Türkiye ve İzlanda - Galler maçlarının berabere sonuçlanması halinde yine Milli takımımız grubu lider tamamlayarak bir üst lige çıkacak.