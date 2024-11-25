Türkiye'de bakın en çok nereli var: Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Ankara...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Türkiye'de en çok nereli var?” sorusunun yanıtını içeren bir rapor yayınladı.

Resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 16 milyon 310 bin 652 kişilik nüfusuyla birinci sırada yer alıyor.

Ancak TÜİK’in yayınladığı rapor, yalnızca İstanbul'daki nüfus yoğunluğuna değil, aynı zamanda insanların aslen nereli olduklarına da dikkat çekiyor.

Peki, Türkiye’de yaşayanların büyük çoğunluğu aslen hangi il veya şehirden? TÜİK'in verilerine göre, memleketlerinde olsalardı hangi iller öne çıkardı?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK NERELİ VAR?

TÜİK'in yayımladığı rapora göre, herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili Şanlıurfa olacaktı. Listenin devamı ise şu şekilde:

1. ŞANLIURFA: 2 milyon 839 bin 823

2. KONYA: 2 milyon 603 bin 448

3. İSTANBUL: 2 milyon 558 bin 75

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 294 bin 58

5. ANKARA: 2 milyon 16 bin 454

6. İZMİR: 1 milyon 976 bin 581

7. SAMSUN: 1 milyon 976 bin 178

8. SİVAS: 1 MİLYON 950 281

9. ERZURUM: 1 milyon 893 bin 946

10. BURSA: 1 milyon 826 bin 285