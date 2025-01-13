Türkiye’de en çok satılan SUV modeller belli oldu! İlk sırada yer alan marka ezber bozdu

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan veriler kapsamında 2024 yılının ilk 11 ayında Türkiye’de toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Satışı gerçekleşen otomobiller arasında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de en çok satışı yapılan segmentler arasında tercih edilen SUV modeller listelendi

SUV model araçlar, toplamda 478 bin 286 adetlik satış gerçekleştirerek pazardan yüzde 56,6 pay alırken en çok SUV model satışı yapan markalarda belli oldu.

İŞTE EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER

10. CHERY OMODA 5

Satış adedi: 12 bin 803

9. PEUGEOT 3008

Satış adedi: 14 bin 351

8. HYUNDAİ BAYON

Satış adedi: 14 bin 551

7. DACİA DUSTER

Satış adedi: 14 bin 632

6. PEUGEOT 2008

Satış adedi: 15 bin 166

5. NİSSAN QASHQAİ

Satış adedi: 15 bin 420

4. CHERY TİGGO 8 PRO VE PRO MAX

Tiggo 8 Pro: 16 bin 80 adet

Tiggo 8 Pro Max: 4 bin 330 adet

Toplam satış: 20 bin 410 adet

3. CHERY TİGGO 7 PRO VE PRO MAX

Tiggo 7 Pro: 15 bin 446 adet

Tiggo 7 Pro Max: 5 bin 257 adet

Toplam satış: 20 bin 703 adet

2. FİAT EGEA CROSS

Satış adedi: 22 bin 809

1. TOGG T10X

Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, 24 bin 361 adetlik satış rakamıyla listede zirveye yerleşti.