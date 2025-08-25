Türkiye'de kaç üniversite var? İşte güncel rakamlar...

2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren üniversite sayısı merak ediliyor.
Üniversiteler, sadece akademik eğitim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bilimsel araştırma ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’yi küresel arenada temsil ediyor.
2025 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam 199 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 129'u devlet üniversitesi, 70'i ise vakıf üniversitesidir.
Türkiye'deki üniversite sayısının 199 olması, ülkenin yükseköğretim alanında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin çeşitliliği, öğrencilere farklı eğitim seçenekleri sunmakta ve yükseköğretime erişimi kolaylaştırmaktadır.
Uluslararası başarılar ise Türk üniversitelerinin dünya çapında tanınan ve saygı duyulan kurumlar haline geldiğini göstermektedir.
2025 yılı itibarıyla Türkiye'de üniversite öğrencisi sayısı 7 milyon 81 bin 289 kişiye ulaşmıştır.