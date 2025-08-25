Türkiye'de kaç üniversite var? İşte güncel rakamlar... Üniversiteler, gençlerin eğitim hayatında kritik bir rol oynarken, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine de yön veriyor. Peki, bu hızlı değişim içinde Türkiye’de tam olarak kaç üniversite bulunuyor? İşte yanıtı...