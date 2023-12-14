Türkiye’de mesai saatleri kısalıyor! Bakanlık çalışmalara başladı… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma saatlerini kısaltılmasına dair çalışmalar başlatıldığı belirtildi. 3 ayrı model üzerinde duruluyor.

ensonhaber.com

Uzun bir süredir devam eden günlük 8 saatlik çalışma süresi, İş Kanunu’na göre Türkiye'de çalışma süresi genel olarak haftada 45 saat, memurlar için ise haftada 40 saat olarak uygulanmaktadır.

Buna göre çalışma süresi sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir veya çalışma günleri arasında günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı şekilde de dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.

Koronavirüs pandemisi süreciyle birlikte hayatımıza giren esnek çalışma ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemine aralarında çalışma saatlerinin kısaltılmasının da yer aldığı farklı çalışma saatleri formüllerini de dahil etmesine neden oldu.

Çalışma saatleri güncellenecek mi?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma sürelerine ilişkin bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bu eski Bakan Vedat Bilgin zamanında da zaten kendisi tarafından söylenilen bir şeydi.

Burada esnek çalışma modeline geçilmesi, uzaktan çalışma modeli ve hibrit çalışma modeli üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Tabi Türkiye’de bu çalışma sistemleri mümkün. Özellikle pandemi sürecinden itibaren çalışma modelleri değişti.

Hizmet sektöründe olanlar, uzaktan çalışabilenler, internetin olduğu herhangi bir yerde çalışanlar işlerini kendileri yapabiliyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yolun ciddi bir zaman maliyeti yaratmasından dolayı buralarda uzaktan çalışma pandemiden sonra devam etti.

Özellikle İstanbul’da son dönemlerde cuma günleri trafik olmuyor. Pazartesi yoğun bir trafik olurken, diğer günler trafik yoğun olsa da cuma günleri bu yoğunluk duruyor. Bankacılık sektörü, hizmet sektörü çalışanları bir gününü uzaktan çalışma şeklinde gerçekleştirebiliyor. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma ve kısa süreli çalışmalar mümkün.