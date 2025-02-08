Türkiye’de satılan su markasında skandal! Kanser ve otizme neden oluyor

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Türkiye'de de satışı yapılan Los Angeles merkezli ünlü su markası Fiji su ile ortaya atılan skandal iddia şaşkına çevirdi.

ABD merkezli bir çevre kuruluşu olan Plastik Kirliliği Koalisyonu tarafından yapılan incelemelerde, ünlü markanın sularında sağlık açısından ciddi riskler tespit edildi.

Plastik Kirliliği Koalisyonu, Fiji Su'da mikroplastikler ve bisfenol-A (BPA) bulunduğunu açıkladı. Tespit edilen maddelerin kanser ve otizme neden olması dikkat çekti.

Söz konusu tespitlerin ardından şirkete, Los Angeles'ta dava açıldı ve reklamların durdurulması istendi.

ÖLÜME GÖTÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Şirkete 31 Ocak 2025 tarihinde açılan davada söz konusu markanın sularında bulunan maddelerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığı iddia edildi.

Tespit edilen tehlikeli maddelerin, kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini öne sürüldü. Ancak bu iddiaları destekleyen kamuya açık bir bilimsel araştırma henüz bulunmaması dikkat çekti.

Bu skandal iddialar karşısından Fiji Su’dan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan şirket, "asılsız ve gülünç" olarak nitelendirdi. Öte yandan şirket, bu suçlamalara karşı yasal yollara başvuracaklarını da belirtti.