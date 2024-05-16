Türkiye’deki o göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor! Tamı tamına bin 400 metrelik rakımda oluşuyor...

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Artvin’in Ardanuç ilçesinde tamı tamına bin 400 metre rakımda ortaya çıkan o göl yılda sadece 2 ay görülebiliyor. Ardanuç ilçesinin Tosunlu köyünde yer alan o göl doğanın eşsiz güzelliğine 2 ayda olsa kattığı güzellikle görenleri büyülemeye yetiyor.
Yağmur ve eriyen kar suları ile oluşan Usot Gölü görülmeye başladığı andan itibaren doğaseverlerin ilgi odağı olmayı başarıyor.
Çevresindeki yemyeşil doğa ile yakaladığı eşsiz uyum ile özelliklede yoga yapan vatandaşların akın akın gittiği bir nokta oluyor.
Doğal oluşumu ve kalıcılığının olmayışı Usot gölünü daha cezbedici yapıyor. Doğa gezileri sırasında da uğrak nokta halini alan göl 2 aylık ömrüyle yeşilliklerin arasında bir inci gibi beliriyor.