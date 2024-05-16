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Türkiye’deki o göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor! Tamı tamına bin 400 metrelik rakımda oluşuyor...

Türkiye’deki o göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor! Tamı tamına bin 400 metrelik rakımda oluşuyor... Türkiye’de bulunan o göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkarak görenleri adeta büyülemeyi başarıyor. Ortaya çıktığında ziyaretçi akınına uğrayan bu göl bakın nerede ve nasıl ortaya çıkıyormuş.